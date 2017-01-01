Ще шістьох осіб затримали в Києві

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Поліція

За повідомленням столичної поліції, людей було затримано за опір правоохоронцям

У Києві затримали ще шістьох осіб. Про це повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

За його даними, затримані чинили опір правоохоронцям та використовували заборонену символіку. Після отримання пояснень поліція визначиться із правовою кваліфікацією їхніх дій.

Раніше у Києві поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві.

Активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».