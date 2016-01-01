Ще у восьми містах України можна зареєструвати шлюб за спрощеною процедурою

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Уряд спростив процедуру реєстрації шлюбу

Кабінет Міністрів України 28 грудня видав розпорядження «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 502», згідно з яким процедура реєстрації шлюбу спрощується ще у восьми українських містах, повідомляє прес-служба відомства.

«Уряд розширив пілотний проект із запровадження спрощеної процедури реєстрації шлюбу на нові міста: Вінницю, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець-Подільський, Рівне, Житомир та Харків»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Уряд запровадив пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки за обраним заявниками місцем. До цього проект реалізовувався у найбільш популярних туристичних містах - Києві, Львові, Одесі, Херсоні та на територіях наближених до зони проведення антитерористичної операції - у містах Маріуполі та Сєвєродонецьку.

За даними КМУ за спрощеною процедурою реєстрації шлюбу в цих регіонах вже одружилися більш ніж три тисячі пар.