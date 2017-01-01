Що читають сучасні діти? (трансляція)

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Олег Чаклун говоритиме про те, чому потрібні добрі казки

Сьогодні, 4 травня, о 13.00 в прес-центрі «Главкому» відбудеться публічна дискусія на тему: «Сучасний світ, діти і книги».

Запрошені гості:

Олег Чаклун, український дитячий найтаємніший письменник (залишається до сих пір інкогніто), який говоритиме про те, що читають сучасні діти, які сучасні літературні герої, яка особливість аудиторії молодшого шкільного віку, чому потрібні добрі казки, що таке книжка-мультик.

Трансляцію події можна подивитись тут: