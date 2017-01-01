Щоденник Кеннеді із записами про Гітлера виставлять на аукціоні

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Оригінал особистого щоденника Кеннеді

Лот планують продати за 200 тисяч доларів

Щоденник 35-го президента США Джона Кеннеді, який він вів у молоді роки і в якому висловлював свої роздуми про Адольфа Гітлера, виставлений на аукціон в Бостоні. Про це повідомляє ВВС.

У своїх записах, зроблених у 1945 році, 28-річний Кеннеді стверджує, що Гітлер «вирветься з навколишньої його сьогодні ненависті як одна з найбільш значних фігур в історії».

На думку молодого Кеннеді, життя і смерть Гітлера були оточені загадками, які «будуть жити і розростатись після нього».

Історики вважають, що це єдиний щоденник, який коли-небудь вів Кеннеді.‎

У щоденнику також містяться роздуми Кеннеді про британські вибори й Вінстона Черчилля. Очікується, що лот продадуть за 200 тисяч доларів.

Як повідомляв «Главком», один із семи оригінальних списків німецького підприємця Оскара Шиндлера, який під час Голокосту врятував 1200 євреїв, виставили на продаж.

Також на аукціоні продадуть прапор США, який побував на Місяці.