Щупальця Кремля досягають ЄС: Порошенко закликав лідерів G7 зберігати санкції проти РФ

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Петро Порошенко

Порошенко зазначив, що Росія не припинить свою агресивну кампанію

Захід має залишитися твердим у своїй позиції щодо санкцій проти Росії і має бути готовими до їх зміцнення в разі необхідності.

Про це йдеться у колонці президента України Петра Порошенка, опублікованій у виданні Politico в день проведення саміту G7 в Італії.

«G7 – клуб провідних держав і світових лідерів, з якого Росія була вигнана з ганьбою – має можливість чітко відповісти агресору. Не можна допустити, щоб Кремль змив кров зі своїх рук і втік від відповідальності за крадіжку Криму і за те, що приніс війну на Донбас», – йдеться у статті.

Порошенко наголосив, якщо Захід серйозно розмірковує про мир і світовий порядок, то слід мати на увазі, що відновлення нормальних відносин з Москвою проходить через Київ.

«Росія повинна виконувати Мінські угоди, особливо ті умови, що стосуються безпеки. Вона повинна повернути Крим Україні і відновити територіальну цілісність нашої країни в рамках міжнародно визнаних кордонів. Роблячи інші кроки, вона відкриває двері до катастрофи», – написав президент.

Порошенко також вважає, що Москва відкрито демонструє свою готовність завдати удару і Захід стоїть перед вибором між реакцією з пропорційною відповіддю або продовженням втілення напівзаходів.

«Коли ми призупинили доступ до соціальних мереж, що знаходяться у веденні Російської Федерації, Москва відповіла масивною і скоординованою кібератакою підтримуваною інформаційною пропагандою. Росія активізувала свої інформаційні сили, так добре відомі в Парижі, Берліні та за Атлантичним океаном, щоб захистити своїх соціальних медіа агентів, таких як «ВКонтакте» або «Однокласники».

«Історія вчить нас, що умиротворення призводить до більшої агресії. Чим більше ви будете годувати крокодила, тим більше він прагнутиме їжі. Тільки з позиції сили можна захистити стійкий мир і відновити стабільність. Це вимагає підвищення стійкості України шляхом підтримки життєво важливих реформ і зміцнення обороноздатності армії», – йдеться у статті.

Порошенко зазначив, що Росія не припинить свою агресивну кампанію, якщо Захід не змусить її до цього.

«Західний світ повинен вживати спільні дії і стояти разом, щоб захистити свої цінності та повагу до міжнародного права Затримки і заспокійливі напівзаходи не тільки неефективні, але й небезпечні», – зазначив він.

«Нове покоління Росії гібридної війни набирає обертів. І його наслідки поширюються за межі України. Щупальця Кремля досягають горла ключових центрів Європи і її заокеанських союзників», – додав президент.