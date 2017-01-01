Шевченківську премію з літератури отримав поет і видавець Іван Малкович

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Цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, тому лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень

Комітет Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив переможців 2017 року.

Про це повідомив один із членів комітету премії, літературознавець і видавець Ростислав Семків.

У номінації «Література, публіцистика, журналістика» переміг Іван Малкович (книга віршів «Подорожник з новими віршами»).

За «Візуальні мистецтва» відзначили Миколу Малишка (художній проект «Лінія», скульптура).

У номінації «Музичне мистецтво» перемогла Богдана Фроляк (симфонія-реквієм «Праведна душа...», хорова кантата «Колір», музичний твір «Насниться сон мені»).

Нагородою за «Кіномистецтво» відзначили Степана Коваля (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»).

Премію дають за внесок у розвиток культури і мистецтва. Щорічно присуджується до 5 нагород.

Оскільки цьогоріч переможців у театральній сфері не було обрано, лауреати премії отримають по 240 тисяч гривень.

Довідка:

Іван Антонович Малко́вич. Народився 10 травня 1961 року в Березові Нижньому Косівського району на Івано-Франківщині. Український поет і видавець, власник і директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». Зараз живе і працює у місті Київ.