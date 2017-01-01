Шкіряк підтримав скандальну заяву Авакова щодо голодупого провокатора «Євробачення»

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Віталій Седюк на сцені «Євробачення»

Шкіряк каже, що витівка на «Євробаченні» Віталія Седюка з оголенням дупи викликала у нього огиду

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк підтримав скандальну заяву голови МВС Арсена Авакова щодо вчинку пранкера Віталія Седюка у фіналі пісенного конкурсу «Євробачення». Про це він розказав в коментарі програмі «Світське життя».

«Я його в цій ситуацій підтримую, з огляду на емоційність. Тому що, безумовно, така витівка на «Євробаченні» в Україні особисто в мене викликала огиду. Коли це межує уже з вседозволеністю і відвертим ідіотизмом, складно це, скажімо так, визначити логічно», - сказав він.

(Таймінг коментаря Шкіряка - 5 хв 40 сек).

Нагадаємо, під час виступу Джамали чоловік із прапором Австралії вирвався на сцену і зняв штани. Фаната одразу ж зняли зі сцени. Незважаючи на інцидент, Джамала продовжила виступ.

Спочатку у соцмережах через прапор почали писати про те, що на сцену вибіг австралієць, але пізніше виявилося, що це скандальний журналіст Віталій Седюк. Після цієї витівки поліція затримала його.

Журналіст відомий тим, що в 2013 році «зіпсував» «Греммі», а наприкінці 2016-го розлютив Кім Кардаш'ян, намагаючись поцілувати її сідниці.

Седюк був затриманий поліцією. Його вчинок під час «Євробачення» кваліфікували як хуліганство з обтяжуючими обставинами (ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України). У суді з визначення міри запобіжного заходу він заявив, що у нього, мовляв, симпатична дупа, то чом би її не показати. Суд обрав як запобіжний захід для пранкера Седюка особисте зобов'язання терміном на 60 днів.

У своєму дописі на Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомлячи по затримання Седюка, допустив можливість насилля у в’язниці до затриманого.

«А поки ... ця ганьба країни (мається на увазі Віталій Седюк – ред.), зможе реалізовувати своє «хобі» в тюремній камері ізолятора тимчасового тримання. Правда, показувати зад тамтешнім мешканцям, насолоджуючись своїм «хобі» - я б йому не радив ... », - написав голова МВС. Це викликало як обурення користувачів соцмереж, так і схвальні відгуки.