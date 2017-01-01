Шкіряк пропонує заблокувати в Україні mail.ru



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шкіряк заявив, що має підтримку своєї ініціативи в СБУ

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк закликав заблокувати в Україні також пошту mail.ru після своєї вчорашньої пропозиції заблокувати «Однокласники» і «ВКонтакте». Про це Шкіряк заявив у Facebook.

«Я закликаю всіх нормальних і адекватних людей відкривати власні сторінки в ФБ, Твіттер, Гуглі. Де завгодно, але тільки не в соцмережах Мордора. Я категорично проти існування в Україні соцмереж, що контролюються державою-агресором і активно наповнюються провокаційним, шкідливим, антидержавним контентом», - заявив Шкіряк.

Також Шкіряк закликав бойкотувати ці соцмережі і заявив про підтримку своєї ініціативи громадянським суспільством.

За словами радника міністра МВС, в ідеї блокування російських соцмереж є підтримка Служби безпеки України і «позитивний сигнал з Адміністрації президента».