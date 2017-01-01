Школяр, якого вчитель вигнав з уроку, три дні блукав селами

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Протягом трьох зимових діб хлопець здолав кілька десятків кілометрів

У м.Нова Одеса Миколаївської області школяр, якого вчитель вигнав з уроку, три дні на морозі блукав по замерзлій річці та навколишнім селах. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронных органах.

Як стало відомо, дитину, ще 18 січня вигнав з уроку фізкультури вчитель Новоодеської школи. Класний керівник, директор та мати школяра нічого не знали про цей інцидент до вечора, поки не зрозуміли, що хлопець зник.

Знайшли семикласника лише сьогодні, 21 січня, за десятки кілометрів від школи на іншому березі р.Південний Буг у с.Варюшине Миколаївського району.

Загалом протягом трьох зимових діб хлопець здолав кілька десятків кілометрів і навіть перейшов по замерзлій річці на інший берег.