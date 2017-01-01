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    Школярам Сумщини через сильні морози дозволили залишитись вдома

    • Сьогодні, 08:28
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    Низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст

    Через морзи на Сумщині призупинили навчання у 160 школах з півтисячі в області. Про це повідомляє обласне телебачення.

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    Як зазначається, низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст.

    «Це Глухівський район, Березівська ОТГ, у Сумському, Лебединському районі в усіх школах, Кролевецький район. Зранку будуть прийняті рішення, якщо будуть великі морози по місту Конотоп, місту Шостка і можливо по окремим районам», - сказала головний спеціаліст відділу дошкілької та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Світлана Бирченко.

    Нагадаємо, на Харківщині у 24 школах призупинені заняття через погодні умови.

    За прогнозами синоптиків сьогодні, дев’ятого лютого, в Україні очікується морозна погода, можливі опади лише на Закарпатті.

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