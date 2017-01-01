Школярам Сумщини через сильні морози дозволили залишитись вдома

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Низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст

Через морзи на Сумщині призупинили навчання у 160 школах з півтисячі в області. Про це повідомляє обласне телебачення.

Як зазначається, низька температура повітря не пустила на уроки учнів початкових класів восьми районів, одного села та чотирьох міст.

«Це Глухівський район, Березівська ОТГ, у Сумському, Лебединському районі в усіх школах, Кролевецький район. Зранку будуть прийняті рішення, якщо будуть великі морози по місту Конотоп, місту Шостка і можливо по окремим районам», - сказала головний спеціаліст відділу дошкілької та загальної середньої освіти Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Світлана Бирченко.

Нагадаємо, на Харківщині у 24 школах призупинені заняття через погодні умови.

За прогнозами синоптиків сьогодні, дев’ятого лютого, в Україні очікується морозна погода, можливі опади лише на Закарпатті.