Шокін хоче посунути Луценка з посади генпрокурора

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Віктор Шокін

Віктор Шокін вдруге подав позов до суду, в якому вимагає скасувати рішення про його звільнення

Колишній генпрокурор України Віктор Шокін вже вдруге подав позов до Вищого адміністративного суду України, в якому вимагає скасувати рішення президента Петра Порошенка і Верховної Ради про його звільнення. Про це повідомила Укрінформу працівник прес-служби ВАСУ Галина Гаєвська.

«Шокін вимагає визнати незаконним та скасувати рішення про його звільнення, а також поновити його на посаді генпрокурора. Слухання у справі заплановані на 15:30 10 квітня», - зазначила вона.

Позов було зареєстровано 13 березня поточного року.

Шокін просить визнати незаконною й скасувати постанову ВР від 29 березня 2016 року № 1040-VIII «Про надання згоди на звільнення Президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади генерального прокурора України», а також визнати незаконним і скасувати Указ Президента України від 3 квітня 2016 року № 124/2016 «Про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України» зі змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 269/2016 від 23 червня 2016 року.

Колишній генпрокурор просить поновити його на посаді з урахуванням положень Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в частині того, що генеральний прокурор, призначений на посаду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснює повноваження генерального прокурора.

Водночас за інформацією екс-першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, з аналогічним позовом Шокін звертався до ВАСУ ще у грудні 2016 року.

Тоді ВАСУ залишив позов екс-генпрокурора без розгляду, про що 23 грудня 2016 р. виніс відповідну ухвалу. Позов ВАСУ не став розглядати з чисто формальних підстав, оскільки Шокін пропустив встановлений законом строк звернення до суду.

«Цей «промах» може бути легко виправлений, якщо позивач наведе причини пропуску встановленого законом строку звернення до суду, а суд визнає їх поважними. Не можна виключати того, що Шокін повторно звернеться (можливо, він це вже зробив) до ВАСУ з аналогічним позовом», - прогнозував тоді Трепак.