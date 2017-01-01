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    В Шотландії зупинили дебати щодо референдуму про незалежність через теракт у Лондоні

    • Сьогодні, 21:10
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    Парламент Шотландії
    Парламент Шотландії

    Сьогодні депутати Національного парламенту Шотландії мали голосувати по питанню проведення нового референдуму

    Шотландський парламент припинив дебати щодо референдуму про незалежність регіону після теракту біля парламенту Великої Британії.

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    Про це повідомляє Reuters.

    На середу було заплановано голосування по питанню проведення нового референдуму. Остаточне рішення щодо плебісциту наразі не повідомляється.

    Відмітимо, що депутати Національного парламенту Шотландії у вівторок, 21 березня, почали дводенні дебати про можливість проведення другого референдуму про незалежність регіону.

    Нагадаємо, сьогодні вдень у Лондоні чоловік обстріляв кілька десятків людей. В результаті стрілянини була припинена робота плати громад британського парламенту.

    Потім автомобіль задавив мінімум п'ятьох людей на Вестмінстерському мосту в Лондоні, де раніше стався інцидент зі стріляниною.

    Згодом поліція застрелила нападника біля парламенту.

    МЗС України перевіряє інформацію про українців серед постраждалих.

    В результаті теракту у Лондоні на Вестмінстерському мосту і на території, що прилягає до будівлі парламенту загинуло 4 людей, враховуючи поліцейського та нападникаЩе 20 людей поранено.

    Детальніше читайте в матеріалі «Главкома» «Теракт у Лондоні: авто задавило не менше п'яти осіб на Вестмінстерському мосту».

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