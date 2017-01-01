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    Шовковського зустріла поліція в аеропорту «Бориспіль»

    • Сьогодні, 19:51
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    Олександр Шовковський і Марина Кутепова
    Олександр Шовковський і Марина Кутепова

    У мережі з'явилося відео, як дівчині екс-воротаря «Динамо» намагалися вручити повістку в суд

    Колишній голкіпер київського «Динамо» і збірної України з футболу Олександр Шовковський став учасником інциденту в аеропорту Борисполя.

    Знаменитий футболіст намагався захистити свою кохану Марину Кутепову від співробітників поліції, які хотіли вручити їй повістку в суд.

    Як повідомляє Vesti-urk.com, Кутепова не з’являється на допит у справі, в якій вона звинувачується - обкрадання квартири, вчинене організованою групою.

    Нагадаємо, в грудні 2016 року Олександр Шовковський оголосив про завершення кар'єри.

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