Шовковського зустріла поліція в аеропорту «Бориспіль»

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Олександр Шовковський і Марина Кутепова

У мережі з'явилося відео, як дівчині екс-воротаря «Динамо» намагалися вручити повістку в суд

Колишній голкіпер київського «Динамо» і збірної України з футболу Олександр Шовковський став учасником інциденту в аеропорту Борисполя.

Знаменитий футболіст намагався захистити свою кохану Марину Кутепову від співробітників поліції, які хотіли вручити їй повістку в суд.

Як повідомляє Vesti-urk.com, Кутепова не з’являється на допит у справі, в якій вона звинувачується - обкрадання квартири, вчинене організованою групою.

Нагадаємо, в грудні 2016 року Олександр Шовковський оголосив про завершення кар'єри.