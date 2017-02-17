Шойгу нахамив британському міністру

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Сергій Шойгу

Ми не думаємо, що в зоопарку Британії виріс звір, який може вказувати ведмедю – міністр оборони РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прокоментував заяву британського колеги Майкла Феллона про те, що Захід не хоче, аби «ведмідь пхав свої лапи до Лівії».

«Ну, якщо продовжувати «звірячу» тему... Що у них на гербі, лев, здається? Є таке старе прислів'я: всі леви – кішки, але не всі кішки – леви. Нехай кожен розбирається у своїх справах сам. І ми не думаємо, що в їхньому зоопарку виріс звір, який може вказувати ведмедю», – сказав російський міністр, передає РТ.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон заявив, що Захід не влаштовують контакти Росії з Лівією. За його словами, західні країни «не хочуть, щоб ведмідь пхав туди свої лапи».