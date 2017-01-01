Штаб АТО: бойовики гатили по Мар'їнці із танка

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У штабі АТО повідомляють про загострення на маріупольському напрямку

У неділю, 12 березня, бойовики російсько-терористичних формувань скоїли понад 30 збройних провокацій проти Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції.

В прес-центрі штабу АТО констатували загострення ситуації на маріупольському напрямку. По Мар'їнці бойовики відкривали вогонь з танка, 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Позиції ЗСУ в районі Широкиного, Гнутового й Водяного зазнали обстрілів з гранатометів і великокаліберних кулеметів. На донецькому напрямку проти захисників Авдіївки окупанти застосували 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Опорні пункти ЗСУ в районі Луганського зазнали обстрілів з мінометів калібру 120 і 82 міліметри, по Майорську терористи били з гранатомета. Під Новотроїцьким бойовики задіяли БМП, у районі Зайцевого був помічений снайпер противника. Під Валуйським на Луганщині були зафіксовані провокації бойовиків із застосуванням стрілецької зброї.