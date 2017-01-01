  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Штаб АТО: бойовики продовжують гатити по Адіївці

    • Сьогодні, 18:00
    • Розсилка

    Бойовики продовжують обстріли Авдіївки та її околиць, застосовуючи заборонену Мінськими домовленостями зброю

    Українська сторона СЦКК констатує, що станом на 16:30 26 лютого продовжуються обстріли з боку окупованих територій Донбасу позицій Збройних Сил України, мирних населених пунктів та ключових об’єктів інфраструктури вздовж лінії розмежування.

    Читайте також

    Особливо напруженою є обстановка в районі населеного пункту Авдіївка. Протягом цієї доби противником застосовано в напрямку Авдіївки 20 снарядів калібру 125 мм, 20 мін калібру 120 мм та 37 мін калібру 82 мм, що є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо заборони застосування важких типів озброєння.

    Нагадаємо, внаслідок його застосування 24 лютого пошкоджено лінію електропередач «Макіївка-Авдіївський коксохімічний завод». Місто залишилось без електропостачання. Крім того, зупинено роботу Донецької фільтрувальної станції, де внаслідок обстрілу незаконних збройних формувань пошкоджено хлоропровід, а також основні елементи цього об’єкту, який забезпечує питною водою понад 600 тисяч осіб мирного населення населених пунктів Авдіївка, Ясинувата та Донецьк.

    З боку Збройних Сил України, а також військово-цивільних адміністрацій вжито вичерпних заходів для проведення аварійно відновлювальних робіт. Проте, такі роботи не можуть бути здійснені вже протягом останніх 48 годин внаслідок відмови з боку бойовиків надати гарантії безпеки. Російська сторона СЦКК не спроможна виконувати покладені на неї обов’язки і не забезпечує проведення аварійних ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення електро- та водопостачання Авдіївки.

    Читайте також
    Донбас обстріл Авдіївка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ