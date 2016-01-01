Штаб АТО: бойовики провокують порушення режиму тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Після запровадження у зоні АТО режиму тиші, опівночі, бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях

Розпочинаючи з 00.00 24 грудня 2016 року по всій лінії розмежування у зоні проведення АТО було запроваджено режим тиші. Та вже через 25 хвилин після опівночі бойовики розпочали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі Жовтого, що на Луганському напрямку.

З тих же видів озброєння з 6.54 до 7.10, а пізніше з 9.30 до 9.45 – по Мар’їнці. Широкине обстрілювали з 9.54 до 10.10. Українські військові на провокації не відповідали. О 10.25-10.35 - обстріл Новотроїцького зі стрілецької зброї.

Як раніше повідомляв Главком, станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня.

Як повідомив на ФБ-сторінці прес-центру штабу АТО керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Анатолій Петренко, по всій лінії зіткнення була встановлена тиша.

Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках.

На Маріупольськом - зі 122-міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем. Багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.



Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського (Світлодарська дуга).

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.