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За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центру штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Як раніше повідомляв «Главком», ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ здійснили 46 обстрілів позицій українських захисників: один військовослужбовець Збройних cил України загинув, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість збройних провокацій ворога було зафіксовано на донецькому напрямку. Так, з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник відкривав вогонь по опорних пунктах поблизу Авдіївки, шахти «Бутівка», Верхньоторецького та Луганського. По захисниках Зайцевого, Пісків та Кам’янки гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП ворог застосовував в районі населених пунктів Луганське та Зайцеве. Поблизу шахти «Бутівка» діяли ворожі снайпери.

На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82-мм противник накривав оборонців Широкиного та Марїнки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог гатив по морських піхотинцях під Водяним. Кулемети великих калібрів застосував у районі Лебединського, а поблизу Тарамчука та Гнутового – стрілецьку зброю.

На луганському напрямку з великокаліберних кулеметів, мінометів калібрів 120-мм та 82-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Катеринівки. Зі стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах наших військ поблизу Станиці Луганської та Валуйського.

Нагадаємо, в суботу було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції, водночас Авдіївка залишається без світла: бойовики не дають гарантій безпеки для ремонтників.



