Штаб АТО назвав втрати за день. Найгарячіше - на приморському напрямку

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Російсько-окупаційні війська не припиняють чинити збройні провокації проти сил АТО.

Минулої доби зафіксовано 53 обстріли позицій Збройних Сил України. Більше половини з них відбулись після 18.00 години до опівночі вчорашнього дня.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 120 та 82 мм противник обстрілював опорні пункти поблизу Авдіївки та Луганського. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по наших опорних пунктах в районі Пісків, Новолуганського та Новгородського. Неподалік Майорська та Верхньоторецького ворог бив з озброєння БМП.

На луганському напрямку проросійські незаконні збройні формування пізно ввечері з автоматичних станкових гранатометів били по українських захисниках Новозванівки, а біля Валуйського – зі стрілецької зброї.

На приморському напрямку минулої доби противник застосовував зброю найбільшу кількість разів. Зокрема, на підступах до Маріуполя під вогонь підрозділів російсько-терористичних військ неодноразово потрапили позиції сил АТО поблизу Широкиного, Водяного, Гнутового, Чермалика, Павлополя. Там бойовики здебільшого використовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, подекуди озброєння БМП. З такого ж озброєння та 82-мм мінометів противник вів вогонь по наших підрозділах в районі Мар’їнки. Окрім того, біля Мар’їнки та Лебединського українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер.

За минулу добу двоє військовослужбовців Збройних Сил України загинули. Ще шестеро українських воїнів отримали поранення.