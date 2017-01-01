Штаб АТО: окупанти блокують відновлення об’єктів інфраструктури на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Петренко

До прикладу, вже понад півроку не вдається відновити електропостачання населеного пункту Зайцево

Бойовики на Донбасі блокують ремонтно-відновлювальні роботи важливих об'єктів цивільної інфраструктури поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Незважаючи на численні звернення української сторони СЦКК до російської сторони СЦКК за сприяння в наданні гарантій безпеки під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об'єкти цивільної інфраструктури поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі, підконтрольне Російської Федерації керівництво ОРДО систематично блокує вирішення цих питань», - йдеться в повідомленні.

Так, на фенольному заводі в населеному пункті Новгородське Донецької області, на території, підконтрольній Україні, необхідно провести роботи щодо посилення протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача. У разі її руйнування, значна кількість шкідливих речовин, що містять фенол, сірчану кислоту і нафтопродукти можуть потрапити до річки Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, яка є одним з небагатьох джерел питної води для всієї Луганської області.

Крім того, необхідний ремонт дамби ставка-накопичувача стічних вод свинарського господарства «Бахмутський аграрний союз» у населеному пункті Новолуганское.

Також штаб АТО повідомляє, що вже понад півроку не вдається відновити електропостачання населеного пункту Зайцево Донецької області і запустити газорозподільну станцію в населеному пункті Мар'їнка. В даний час вказана станція не працює.

Нагадаємо, з початку доби 19 травня і до 18:00 бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціяхЗбройних сил України.

Також сьогодні стало відомо, що окупанти обстріляли з кулеметів представників Червоного Хреста на Донеччині.