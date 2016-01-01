Штаб АТО: по всій лінії зіткнення встановлена тиша

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dsnews.ua обстріли в зоні АТО

Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.

Як повідомив на ФБ-сторінці прес-центру штабу АТО керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, генерал-майор Анатолій Петренко, по всій лінії зіткнення встановлена тиша.

Станом на ранок 24 грудня українська сторона СЦКК підтверджує про запровадження всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року. По всій лінії зіткнення встановлена тиша.



Офіцери української сторони СЦКК продовжують моніторинг та спостереження за дотриманням режиму припинення вогню. Про будь-які зміни в обстановці буде негайно поінформовано СММ ОБСЄ.

Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції на всіх напрямках.



На Маріупольськом - зі 122-міліметрової артилерії, 120-ти та 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем. Багаторазово вели вогонь по Широкиному, Лебединському, Талаківці та Водяному. Новотроїцьке обстріляли з гранатометів, а Широкине – з озброєння БМП.



Поблизу Водяного бойовики атакували наші позиції, однак після відкриття вогню у відповідь відступили.

На Донецькому напрямку зі 152-міліметрової артилерії були обстріляні наші позиції в районі Красного Пахаря та Північного. Вогонь 122-міліметрової артилерії, мінометів, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів зафіксовано в районі Луганського (Світлодарська дуга).

З мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів різних систем були обстріляні Авдіївка, Новолуганське, Південне, Новоселівка Друга та Верхньоторецьке. Зі 152-міліметрової артилерії окупанти вкотре обстріляли Миронівку. Тричі бойовики намагалися атакувати наші позиції в районі Світлодарської дуги, та кожного разу змушені були, забираючи поранених, відступати.



На Луганському напрямку під вогонь реактивних систем залпового вогню БМ-21 «ГРАД» потрапило Сизе. Зі 152-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Троїцьке та двічі – Новозванівку. Зі 120 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї – Троїцьке, Новоолександрівку, Жовте, Лобачеве та Станицю Луганську.



Загалом протягом минулої доби зафіксовано 50 обстрілів, з них 2 – по населенному пункту.