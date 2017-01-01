Штаб АТО: сьогодні було 27 обстрілів позицій українських військових

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Фото: Фокус Ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається напруженою.

По позиціях морських піхотинців поблизу Широкина противник вів вогонь з озброєння БМП

Ситуація у зоні бойових дій на Донбасі залишається напруженою, сьогодні з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовано 27 обстрілів позицій українських військових. Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, передає «Главком».

Як повідомляє прес-центр штабу, на донецькому напрямку з артилерії калібру 122-міліметрів, озброєння БМП, мінометів калібру 120 та 82-міліметрів, гранатометів та кулеметів великих калібрів сепаратисти обстрілювали позиції Збройних сил України біля Троїцького. На цьому напрямку, за даними штабу, зафіксовані обстріли також біля Опитного, Верхньоторецького та Авдіївки з різних видів озброєння.

«На приморському напрямку з протитанкових ракетних комплексів, мінометів калібру 82-міліметрів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях поруч Водяного. 82-міліметрові міномети, гранатомети та кулемети великих калібрів противник застосовував по опорних пунктах неподалік Красногорівки. По позиціях морських піхотинців поблизу Широкина противник вів вогонь з озброєння БМП, а під Павлополем – з озброєння БТРів», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що на луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Кримського та Новозванівки.