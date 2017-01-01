Штаб АТО спростовує інформацію про захоплення Донецької фільтрувальної станції

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Донецька фільтрувальна станція

Українські військові ніколи не застосовували зброї проти мирних жителів Донбасу, повідомляють у штабі

Штаб АТО спростовує захоплення Донецької фільтрувальної станції українськими військовими. Про це повідомив прес-центр штабу на сторінці у Facebook.

«У зв'язку з поширенням інформації про нібито захоплення українською стороною об'єктів Донецької фільтрувальної станції для проведення обстрілу неконтрольованих територій України, прес-центр штабу АТО заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності і поширюється з метою реалізації чергової провокації з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО підкреслили, що українська сторона не порушує взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. У складі сил Антитерористичної операції знаходяться виключно підрозділи Збройних Сил України та інших військових формувань, створених згідно із законами України. Сили Антитерористичної операції ніколи не застосовували зброї проти мирних жителів Донбасу.

Нагадаємо, що бойовики так званої «ДНР» сьогодні звинуватили Україну в начебто захопленні Донецької фільтрувальної станції. За версією окупантів, «захоплення» сталось в ніч на 25 лютого.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 25 лютого в результаті бойових дій сталося пошкодження високовольтної лінії 110 кВ поблизу міста Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

День тому бойовики прицільно обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію, яка постачає воду в Авдіївку і навколишні населені пункти, а також Донецьк і Ясинувату.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що для відновлення Донецької фільтрувальної станції потрібно 2-3 дні за умови режиму тиші.