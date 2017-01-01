Штаб АТО спростовує перебування ЗСУ на Торецькому фенольному заводі

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Торецьк

Українські військові вважають, що «фейки» публікуються з метою створення у суспільстві напруги та дискредитації Збройних Сил України

У штабі АТО спростовують інформацію, що на Торецькому фенольному заводі перебувають українські військові і техніки. Відповідне повідомлення розміщено на Facebook-сторінці штабу.

«У зв’язку із поширенням окремими інтернет-ресурсами інформації про прибуття на фенольний завод, що у Торецьку, групи військовослужбовців радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту ЗС України для оцінки ймовірних пошкоджень приміщень заводу внаслідок їх використання підрозділами українського війська, прес-центр штабу АТО заявляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності», - йдеться у заяві українських військових.

У штабі додають, що на території Торецького фенольного заводу не розміщений жоден з підрозділів Збройних Сил України. Військова техніка та боєприпаси на підприємстві не зберігаються.

«Така інформація спеціально розміщується противником з метою створення у суспільстві напруги та дискредитації Збройних Сил України», - вважають у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, що 20 березня загострилася бойова ситуація в зоні АТО на маріупольському напрямку.

У боях поблизу Водяного загинули 2 українських бійця, 7 зазнали поранень.

У штабі АТО повідомили, що 8 російських найманців біля Водяного були вбиті, ще 16 – поранені.

Також з'явилося відео обстрілу бойовиками Водяного.