Штаб АТО: з початку доби зафіксували 22 обстріли

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Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші

Станом на 18:00 1 січня зафіксовано 22 обстріли у зоні АТО – 13 з них на Маріупольському напрямку, 6 – на Донецькому і 3 – на Луганському. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші. На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому.

На Донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому. На Луганському напрямку окупанти для ведення вогню по наших позиціях неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого.

Троє українських військовослужбовців зазнали поранень.