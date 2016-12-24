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    Штаб АТО: з початку доби зафіксували 22 обстріли

    • 1 Сiчня, 18:52
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    Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші

    Станом на 18:00 1 січня зафіксовано 22 обстріли у зоні АТО – 13 з них на Маріупольському напрямку, 6 – на Донецькому і 3 – на Луганському. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

    Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші. На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Водяному, Павлополю, Лебединському, Мар’їнці, Новотроїцькому. 

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    На Донецькому – з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому і Зайцевому. На Луганському напрямку окупанти для ведення вогню по наших позиціях неодноразово використовували гранатомети поблизу Станиці Луганської, а стрілецьку зброю – біля Сизого. 
    Троє українських військовослужбовців зазнали поранень.

     

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