  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Штаб АТО заявляє, що інформація про загибель бійця не підтвердилася

    • Сьогодні, 02:14
    • Розсилка

    Четверо наших військових поранені

    Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася до 54, інформація про загибель українського бійця, про яку повідомляли раніше, не підтвердилася.

    Про це заявив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

    «Усього на цю хвилину – 54 обстріли. Четверо наших військових поранені. Щодо загиблого військового, якого подавали раніше, інформація не підтвердилася. Наскільки мені відомо, це не військова людина. До ранку буде повністю інформація уточнена», – сказав спікер штабу.

    «Після 18:00 по Авдіївці бойовики вели вогонь саме по населеному пункту. Те, що ми бачили, те, що ми відзняли – в два будинки є влучання. В одному – дуже сильні руйнування. Дві квартири просто перестали існувати. Є влучання біля школи в газопровід», – додав Матюхін.

    Він зазначив, що таких руйнувань в Авдіївці не бачив з 2014 року.

    Читайте також
    зона АТО бойовики на Донбасі ДНР ЛНР Генштаб
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ