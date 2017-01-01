Штаб АТО заявляє, що інформація про загибель бійця не підтвердилася

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Четверо наших військових поранені

Кількість обстрілів на Донбасі збільшилася до 54, інформація про загибель українського бійця, про яку повідомляли раніше, не підтвердилася.

Про це заявив спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

«Усього на цю хвилину – 54 обстріли. Четверо наших військових поранені. Щодо загиблого військового, якого подавали раніше, інформація не підтвердилася. Наскільки мені відомо, це не військова людина. До ранку буде повністю інформація уточнена», – сказав спікер штабу.

«Після 18:00 по Авдіївці бойовики вели вогонь саме по населеному пункту. Те, що ми бачили, те, що ми відзняли – в два будинки є влучання. В одному – дуже сильні руйнування. Дві квартири просто перестали існувати. Є влучання біля школи в газопровід», – додав Матюхін.

Він зазначив, що таких руйнувань в Авдіївці не бачив з 2014 року.