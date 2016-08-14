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    Штаб: Бойовики за добу 39 разів обстріляли сили АТО, поранено двох бійців

    • Вчора, 06:53
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    На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине

    Минулої доби російсько-окупаційні війська 39 разів вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

    У повідомленні зазначають, що двоє військовослужбовців зазнали поранень.

    «На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Широкине. З озброєння БМП та гранатометів неодноразово вели вогонь по Широкиному, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкиному та Талаківці також вогонь вели снайпери», — вказали у прес-центрі АТО.

    «З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня неодноразово обстрілювали Новозванівку, що на Луганському напрямку», — додали в штабі.

    Зазначається, що на Донецькому напрямку — з 82 міліметрових мінометів — Луганське, а з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по наших позиціях в районі Майорська, Зайцевого, Луганського, Авдіївки та Пісків.


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