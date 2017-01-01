Штаб-квартиру партії Ле Пен обшукують правоохоронці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це був вже другий обшук у рамках розслідування справи щодо французької «подружки Путіна»

У штаб-квартирі французької ультраправої партії «Національний фронт» у місті Нантер під Парижем проходять обшуки, передає BFMTV.

Обшуки проводяться у справі фіктивного працевлаштування помічників голови партії Марін Ле Пен у Європарламенті.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’е були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Зазначається, що кримінальне провадження було відкрито 15 грудня. Це був вже другий обшук у рамках цього розслідування.

Тим часом, у «Національному фронті» заявили, що «очевидно, що це робота засобів масової інформації, метою яких є спроба порушити хід президентської кампанії і спроба перешкодити Марін Ле Пен».

Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’е в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде «піддаватися переслідуванням», повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної плати, доки не будуть відшкодовані всі кошти.