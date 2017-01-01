Штаб опозиціонера Навального виселяють з московського офісу

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Олексій Навальний на одній із акцій протесту

За тиждень соратників Навального виселили із шести офісів

У Москві виселяють з офісу штаб російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив у Facebook глава передвиборчого штабу політика Леонід Волков.

За його словами, сьогодні «юристи власника прийшли у федеральний штаб кампанії у Москві й зажадали від нас з'їхати завтра».

Волков також повідомив, що цього тижня у Володимирі, Волгограді, Вологді, Владивостоку та Краснодарі власники розірвали зі штабами договори оренди.

Нагадаємо, 27 квітня Олексія Навального облили зеленкою біля офісу ФБК у Москві. Політик дістав хімічний опік ока. Сам опозиціонер звинуватив в організації нападу Кремль. Він зазначив, що точну інформацію про його пересування можуть знати тільки спецслужби.

2 травня Навальний заявив, що поліція країни навмисно не розслідує напад на нього. Згодом з’явилася інформація, що поліція все ж відкрила кримінальну справу за фактом нападу на політика.