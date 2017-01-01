Штаб: ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась

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З початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 16 разів обстріляли позиції Збройних сил України

Ситуація в районі проведення АТО стабілізувалась. Як повідомляє, прес-центр Штабу АТО, з початку доби підрозділи російсько-окупаційних військ 16 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

Зокрема, на Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар’їнки. По позиціях в районі Павлополя – бив з протитанкових гранатометів, а по опорних пунктах поблизу Чермалика – з кулеметів великого калібру. По морських піхотинцях у районі Водяного противник вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї. Позиції у районі Мар’їнки обстрілювали ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку по позиціях поблизу населеного пункту Піски противник застосував гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а в районі Кам’янки бив по наших воїнах зі стрілецької зброї. Захисників Опитного ворог обстріляв з кулеметів великих калібрів. Поблизу Троїцького активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, по захисниках Лобачевого підрозділи російсько-окупаційних військ вели вогонь з автоматичних гранатометів, а по оборонцях Новоолександрівки – зі стрілецької зброї.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, за минулу добу зафіксовано 45 обстрілів позицій Збройних сил України.