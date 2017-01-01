Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО

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Українські військові в зоні АТО

Найбільше обстрілів зафіксували на Маріупольському напрямку

З початком доби кількість обстрілів позицій ЗС України дещо зменшилось, але разом з тим зафіксовано 19 випадків відкриття вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«Найбільше обстрілів - 12 зафіксовано на Маріупольському напрямку, де по позиціях в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ-23-2. Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів», - зазначається в повідомленні.

За даними штабу, на Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 вів обстріл танк та випустив 7 снарядів. При цьому один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок.

«Під Мар’їнкою бойовики застосовують тактику розбійницьких набігів», - наголосили в прес-центрі.

В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь з СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів.

З початком доби поранено двох українських захисників.