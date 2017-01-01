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    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО

    • Сьогодні, 18:08
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    Українські військові в зоні АТО
    Українські військові в зоні АТО

    Найбільше обстрілів зафіксували на Маріупольському напрямку

    З початком доби кількість обстрілів позицій ЗС України дещо зменшилось, але разом з тим зафіксовано 19 випадків відкриття вогню.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «Найбільше обстрілів - 12 зафіксовано на Маріупольському напрямку, де по позиціях в районі Водяного протягом дня російські окупанти вели вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів, стрілецької зброї та зенітної установки ЗУ-23-2. Поруч Павлополя, Широкиного та Гнутового обстріли велись з великокаліберних кулеметів», - зазначається в повідомленні.

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    За даними штабу, на Донецькому напрямку по захисниках Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, а близько 15.00 вів обстріл танк та випустив 7 снарядів. При цьому один снаряд потрапив в приватний сектор та був зруйнований будинок.

    «Під Мар’їнкою бойовики застосовують тактику розбійницьких набігів», - наголосили в прес-центрі.

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    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО
    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО
    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО
    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО
    Штаб: терористи гатять із важкої зброї, поранені двоє бійців АТО

    В районі Луганського активно діяв снайпер та позиції обстрілювали автоматичні гранатомети та великокаліберні кулемети.

    На Луганщині неподалік Новоолександрівки та Новозванівки російські найманці вели вогонь з СПГ, гранатометів різних систем та кулеметів.

    З початком доби поранено двох українських захисників.

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