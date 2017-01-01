  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Штаб: терористи стріляють на всіх напрямках, загинув боєць АТО

    • Сьогодні, 19:51
    • Розсилка
    АТО на Донбасі
    АТО на Донбасі

    Бойовики використовують гранатомети, міномети й ПТРК

    Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках.

    Про це повідомляє прес-центр АТО.

    «На Маріупольському – противник обстріляв з мінометів Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці вела вогонь БМП противника», - йдеться в повідомленні.

    На Донецькому напрямку противник з мінометів вів вогонь по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Авдіївці, Новгородському. По Троїцькому вела вогонь БМП противника.

    Читайте також

    «На Луганському – з мінометів обстрілювали Новозванівку, а з протитанковий ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку», - уточнили в штабі.

    Загалом відбулося 34 обстріли.

    «Двоє наших військовослужбовців поранено, один – загинув», - зазначили в прес-центрі АТО.

    Читайте також
    зона АТО Бойовики на Донбасі обстріл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ