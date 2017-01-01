Штаб: терористи стріляють на всіх напрямках, загинув боєць АТО

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АТО на Донбасі

Бойовики використовують гранатомети, міномети й ПТРК

Окупанти продовжують обстрілювати наші позиції на всіх напрямках.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Маріупольському – противник обстріляв з мінометів Широкине та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї – Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль, Старогнатівку. По Новомихайлівці вела вогонь БМП противника», - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку противник з мінометів вів вогонь по Кам’янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Майорську, Зайцевому, Авдіївці, Новгородському. По Троїцькому вела вогонь БМП противника.

«На Луганському – з мінометів обстрілювали Новозванівку, а з протитанковий ракетних комплексів – Кримське та Новоолександрівку», - уточнили в штабі.

Загалом відбулося 34 обстріли.

«Двоє наших військовослужбовців поранено, один – загинув», - зазначили в прес-центрі АТО.