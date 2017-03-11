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    Штаб уточнив втрати в АТО: двоє загиблих, 16 поранених

    • Сьогодні, 13:41
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    Втрати України в АТО
    Втрати України в АТО

    Бойовики частіше використовують важке озброєння

    У штабі АТО назвали уточнені дані втрат української армії на Донбасі.

    Нові цифри озвучив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник  Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, ще 16 отримали поранення та травми», - зазначив він.

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    Речник МОУ висловив співчуття рідним та близьким загиблих за Україну воїнів.

    Раніше повідомлялося про двох загиблих і 9 поранених в зоні АТО.

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