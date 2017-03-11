Штаб уточнив втрати в АТО: двоє загиблих, 16 поранених
- Сьогодні, 13:41
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Втрати України в АТО
Бойовики частіше використовують важке озброєння
У штабі АТО назвали уточнені дані втрат української армії на Донбасі.
Нові цифри озвучив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули, ще 16 отримали поранення та травми», - зазначив він.
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Раніше повідомлялося про двох загиблих і 9 поранених в зоні АТО.