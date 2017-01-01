Штайнмаєр офіційно заступає на посаду президента Німеччини

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Франк-Вальтер Штайнмаєр

Екс-міністра закордонних справ ФРН обрали на посаду ще 12 лютого

Церемонія передачі влади відбудеться у неділю, 19 березня, у президентському палаці Бельвю у Берліні за участі Франка-Вальтера Штайнмаєра, Йоахіма Ґаука та їхніх дружин.

Про це повідомляє DW.

«Обраний президент Німеччини, колишній міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у неділю, 19 березня, офіційно заступить на свою посаду. Напередодні, 18 березня, завершився п'ятирічний термін повноважень його попередника Йоахіма Ґаука (Joachim Gauck)», - йдеться в повідомленні.

Офіційна церемонія передачі влади Ґауком Штайнмаєру відбудеться у президентському палаці Бельвю у Берліні. У ній, за традицією, братимуть участь дружини політиків - майбутня перша леді Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) та її попередниця Даніела Штадт (Daniela Schadt). Після церемонії Ґаук зі своєю дружиною залишать палац.

Штайнмаєр був обраний президентом 12 лютого делегатами німецьких Федеральних зборів. У зв'язку зі своїм поважним віком Ґаук ще влітку минулого року заявив, що не претендуватиме на другий термін.

Раніше Штайнмаєр заявив, що на новій посаді готовий до діалогу з Росією та Сполученими Штатами Америки.