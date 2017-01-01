Штайнмаєр заявив про готовність до діалогу з Росією та США

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Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини вважає, що не можна відмовлятися від діалогу «навіть зі складними партнерами»

Новообраний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр готовий до діалогу з Росією та Сполученими Штатами Америки.

Він додав, що зараз формується «новий порядок міжнародних відносин», розвиваються нові відносини між Москвою і Вашингтоном, перебіг яких нині складно передбачити, сказав очільник ФРН у ефірі телеканалу німецького телеканалу ZDF.

На запитання про те, чи має він намір, на відміну від свого попередника Йоахіма Ґаука здійснити візит до Росії, Штайнмаєр не відповів, але сказав, що не можна відмовлятися від діалогу «навіть зі складними партнерами». Він також додав, що втручання у зовнішню політику не є його завданням.

«Якщо в минулому «складні партнери з переговорів» Німеччини були переважно на Сході, то зараз існують труднощі і в трансатлантичних відносинах, вважає Штайнмаєр. Зокрема, складні перемовини він очікує з новим главою Білого дому Дональдом Трампом.

Водночас новообраний президент Німеччини додав, що, на його думку, концепція зовнішньої політики нового американського уряду ще не зрозуміла.

Штайнмаєр також заявив, що здійснить свій перший візит на президентській посаді до Франції.

Як повідомляв «Главком», колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр був обраний 12-м президентом країни. Петро Порошенко вже привітав «великого друга України».