Штайнмайєр отримав президентські повноваження

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Франк-Вальтер Штайнмайєр

Президентську владу в ФРН офіційно передав Йоахім Ґаук

У президентському палаці Бельвю у Берліні у неділю, 19 березня, відбулась офіційна церемонія передачі президентських повноважень за участю обраного президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра (Frank-Walter Steinmeier) та його попередника Йоахіма Ґаука (Joachim Gauck).

Про це повідомляє DW.

«Перед офіційною церемонією передачі влади Ґаук зі своєю дружиною Даніелою Шадт (Daniela Schadt) зустріли Штайнмаєра та майбутню першу леді Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) на сходах перед палацом», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 березня, завершився п'ятирічний термін повноважень Йоахіма Ґаука.

Штайнмайєр був обраний президентом 12 лютого делегатами німецьких Федеральних зборів. У зв'язку зі своїм поважним віком Ґаук ще влітку минулого року заявив, що не претендуватиме на другий термін.

До свого обрання президентом Штайнмайєр обіймав посади міністра закордонних справ ФРН (у 2005-2009 і 2013-2017 роках) та віце-канцлера ФРН (у 2007-2009 роках). Він має остаточно вступити на посаду президента після складання присяги, яке відбудеться у середу, 22 березня.