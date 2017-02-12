Штайнмайєр став новим президентом Німеччини

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Посада президента ФРН є швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера.

Соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер став 12-м президентом ФРН, не залишивши жодних шансів чотирьом іншим кандидатам.

За нього проголосували 931 з 1260 членів колегії виборців за необхідних 631, повідомляє кореспондент Укрінформу в Німеччині.

Вибори пройшли в один тур. Теоретично можуть бути 3 тури. Перемога Штайнмайєра, який був єдиним кандидатом від трьох партій, що входять у правлячу коаліцію - Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального союзу (ХСС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) – була фактично гарантована спочатку. Політик користується великою популярністю не тільки у колег, але і в народі, кілька років поспіль очолює рейтинг найбільш популярних політиків ФРН (і обганяючи, в тому числі, і канцлера Ангелу Меркель).

Франк-Вальтер Штайнмайєр прийшов до бундестагу в неділю з дружиною Ельке Бюденбендер (для якої в 2010 році став донором при операції з пересадки нирки), дочкою і мамою.

Політик народився в 1956 році в Детмольді (земля Північний Рейн-Вестфалія) в робітничій сім'ї. Отримав освіту в сфері юриспруденції та політичних наук. Був конкурентом Ангели Меркель в 2009 році в боротьбі за посаду канцлера. З 2005 року був міністром закордонних справ, потім віце-канцлером, головою фракції СДПН у бундестазі і знову міністром. 21 лютого 2014 року Штайнмайер став одним з гарантів при підписанні Угоди про врегулювання політичної кризи в Україні між Віктором Януковичем та лідерами опозиції, яке згодом провалилося. Пізніше відіграв дуже активну роль у рамках так званого Нормандського формату.

Президент ФРН обирається на 5 років. Ця посада є в країні швидше репрезентативною. Реальна влада перебуває в руках канцлера.