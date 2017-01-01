Штраф за куріння в заборонених місцях може зрости у 100 разів

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Куріння в заборонених місцях

Київрада пропонує збільшити штрафи за куріння у заборонених місцях у 50-100 разів

Сьогодні, 20 квітня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо посилення відповідальності за куріння тютюнових виробів та кальянів у заборонених місцях. Відповідне звернення підтримали 92 депутати, повідомляє прес-служба Київради.

Чинне законодавство визначає перелік місць, де куріння заборонено, крім спеціально відведених. При цьому їхня сумарна площа не має перевищувати 10% загальної площі відповідної споруди чи приміщення, до того ж вони повинні буди обладнані витяжною вентиляцією. Проте, доволі часто ресторанні заклади нехтують усіма законодавчими обмеженнями, надаючи, в тому числі, послуги з куріння кальянів

Аби виправити ситуацію, напрацьовано відповідне рішення, яке пропонує внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення». Зокрема пропонується підвищення штрафів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях від 50 до 100 разів.

«Ми пропонуємо відповідальність для фізичних осіб встановити на рівні 17 тисяч гривень, що стосується юридичних осіб, максимальна цифра — 20 тисяч. І це насправді невисокі штрафи, у провідних країнах світу вони значно вищі. Наприклад, якщо прив'язуватись до гривні, в Ірландії такий штраф складає 86 тисяч гривень, в Азербайджані від 10 до 25 тисяч гривень, у Франції від 12 до 21 тисячі, в Німеччині — 28 тисяч гривень. Лише розмір стягнення може стати суттєвим обмежувальним фактором у порушенні даної норми, бо саме мінімальні штрафи і створюють ті проблеми, які відчувають мешканці будинків, де розташовані заклади харчування, в яких можна палити, в тому числі кальяни», - наголосила Алла Шлапак.

Нагадаємо, сьогодні Київрада також прийняла рішенні про впровадження української мови у сфері обслуговування.