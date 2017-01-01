Штурм блокувальників: Семенченко розповів, що зараз відбувається в Кривому Торці

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Семен Семенченко

Затриманих напередодні активістів звільнили

Всіх затриманих вчора активістів-блокувальників відпустили. Одна людина нині перебуває у лікарні. Про це у себе на сторінці у Facebook розповів Семен Семенченко - народний депутат, який підтримує блокаду.

За словами нардепа, активістів, яких відпустили, зараз звозять на базу блокувальників в Бахмуті

«Основні травми - струс головного мозку, гематоми, тріщини в костях тощо. Всі подали заяви про те, що на них скоєний напад», - розповів він.

«Сьогодні ми поїхали до торецького відділу поліції і з подивом дізнались, що всі ці 46 хлопців були затримані як свідки. Я вперше стикаюсь з таким: щоб у свідків віднімали особисті речі, машини, зареєстровану зброю», - зазначив також нардеп.

За словами Семенченка, у Кривому Торці вже зранку розбили свої палатки поліцейські. «Їхня основна задача - і вони цього не приховують - охороняти цей вузол, по якому йде одна з основних артерій торгівлі на крові. Редут ми однозначно відіб’ємо, тут немає проблеми, дух у хлопців на висоті», - додав він.