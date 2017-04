Штурм парламенту в Македонії: поранено близько 4 депутатів

У Македонії протестуючі прорвалися в зал парламенту і напали на депутатів

Напади протестуючих на поліцію і депутатів почалися після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанські нацменшини, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.

Повідомляється, що принаймні чотири депутати були поранені під час штурму парламенту.

Дeпутат «Альянсу за албанців» Зіядін Села був важко поранений, коли протестувальники увірвалися в будівлю парламeнта після того, як парламентська більшость обрала Талата Ксафері від Демократичного союзу албанців новим головою парламенту.

Повідомляється, що глава македонської опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Заєв також отримав травму.

#Macedonia PM-designate @Zoran_Zaev and MPs attacked cornered by goons in parliament, without any protection. Now reportedly safe. pic.twitter.com/unSF27OKeO