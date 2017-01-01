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    Штурм парламенту в Македонії: поранено близько 4 депутатів

    • Сьогодні, 00:15
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    У Македонії протестуючі прорвалися в зал парламенту і напали на депутатів

    Напади протестуючих на поліцію і депутатів почалися після того, як соціал-демократи і партії, що представляють албанські нацменшини, обрали нового голову парламенту - етнічного албанця Талата Джафері.

    Повідомляється, що принаймні чотири депутати були поранені під час штурму парламенту.

    Дeпутат «Альянсу за албанців» Зіядін Села був важко поранений, коли протестувальники увірвалися в будівлю парламeнта після того, як парламентська більшость обрала Талата Ксафері від Демократичного союзу албанців новим головою парламенту.

    Повідомляється, що глава македонської опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Заєв також отримав травму.

    депутати партії
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