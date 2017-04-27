Шуфрич продав Ахметову свій пакет акцій «Нафтогазвидобування»

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Нестор Шуфрич

Ахметова накопичив 75% акцій «Нафтогазвидобування»

Енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова збільшив свій пакет в «Нафтогазвидобуванні» до 75%, придбавши 15% акцій у народного депутата Нестора Шуфрича. Про це розповів генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «Економічній правді».

«В компанії «Фолукс» купили 15% акцій (Foloux Consulting Limited, яка входить у сферу впливу Нестора Шуфрича - ред). Це було за взаємною домовленістю», - сказав він.

Нагадаємо, «Нафтогазвидобування» було засноване в 1999 році Миколою Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000 років 50% частка Порошенко в проекті перейшла Шуфричу. «Нафтогазвидобування» розробляє ліцензійні ділянки на двох родовищах у Полтавській області - Семиренковском і Мачухском. Запаси газу складають 25 млрд кубів, газового конденсату - 2 млн тонн.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК придбав додаткові 15% акцій «Нафтогазвидобування», збільшивши свою частку в компанії до 75%. Також повідомлялося, що ДТЕК належить 60% акцій приватної газодобувної компанії «Нафтогазвидобування», а єдиним бенефіціаром групи ДТЕК є Рінат Ахметов.