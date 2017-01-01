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    Шуфрич розсекретив свою цивільну дружину, якій купив нерухомості на мільйони (відео)

    • Сьогодні, 08:11
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    Нардеп Нестор Шуфрич зі своєю цивільною дружиною Катериною Майковою
    Нардеп Нестор Шуфрич зі своєю цивільною дружиною Катериною Майковою

    Шість років Нестор Шуфрич приховував молодшу за себе на 19 років харків'янку Катерину Майкову

    Екс-регіонал Нестор Шуфрич став єдиним народним депутатом, хто вніс у свою декларацію жінку, з якою не одружився.

    Шість років він приховував молодшу за себе на 19 років харків'янку Катерину Майкову, яка стала власницею двох елітних квартир у центрі Києва вартістю в мільйон доларів, повідомляє ТСН.

    Цивільну дружину нардеп «розсекретив» для журналістів «1+1». Тримання стосунків у таємниці Шуфрич пояснює бажанням захистити кохану від політичних спекуляцій. І не наважився б на розголос, якби не вимоги е-декларацій. «Я прийняв для себе однозначне рішення, що все задекларую так, як це є в житті», - заявив він.

    Депутат розповів, що зустрів Катерину під час робочого візиту в Харків, де вона працювала тележурналістом. Спілкування заклало фундамент подальших стосунків, завдяки яким жінка тепер має задекларовані півсотні ювелірних прикрас, шуби, годинники, сумки, колекцію ваз, заощаджених 87 тисяч доларів, елітну землю в селищі Козин під Києвом та іншу нерухомість на кілька мільйонів доларів.

    Можливо, одна з квартира стала подарунком від Шуфрича за сина – сам депутат уточнювати цього не став. Однак і дитина народилася 2014 року, і квартира була оформлена на Майкову саме в цей рік. Первісток Катерини став третім сином Нестора. Старші, 28-літній Олександр і 22-річний Нестор від двох попередніх шлюбів, давно живуть окремо. Три місяці тому в політика з'явилась і донька – теж від харків'янки. Із Майковою Шуфрич обвінчався, а тепер готується до весілля та мріє про нових дітей. «Домовились, якщо Бог дасть нам ще дітей, то будемо підбирати імена, враховуючи рідних Катерини», - розповів він.

    Майкова виросла в заможній родині знаних інженерів у Харкові, закінчила автомобільний університет, пробувала себе в модельному бізнесі, але визнання здобула в бальних танцях – виграла бронзовий кубок світу і золото на двох чемпіонатах України. Відколи переїхала в столицю, Майкова кар’єру полишила. 

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