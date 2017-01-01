Шуфрич розсекретив свою цивільну дружину, якій купив нерухомості на мільйони (відео)

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Нардеп Нестор Шуфрич зі своєю цивільною дружиною Катериною Майковою

Шість років Нестор Шуфрич приховував молодшу за себе на 19 років харків'янку Катерину Майкову

Екс-регіонал Нестор Шуфрич став єдиним народним депутатом, хто вніс у свою декларацію жінку, з якою не одружився.

Шість років він приховував молодшу за себе на 19 років харків'янку Катерину Майкову, яка стала власницею двох елітних квартир у центрі Києва вартістю в мільйон доларів, повідомляє ТСН.

Цивільну дружину нардеп «розсекретив» для журналістів «1+1». Тримання стосунків у таємниці Шуфрич пояснює бажанням захистити кохану від політичних спекуляцій. І не наважився б на розголос, якби не вимоги е-декларацій. «Я прийняв для себе однозначне рішення, що все задекларую так, як це є в житті», - заявив він.

Депутат розповів, що зустрів Катерину під час робочого візиту в Харків, де вона працювала тележурналістом. Спілкування заклало фундамент подальших стосунків, завдяки яким жінка тепер має задекларовані півсотні ювелірних прикрас, шуби, годинники, сумки, колекцію ваз, заощаджених 87 тисяч доларів, елітну землю в селищі Козин під Києвом та іншу нерухомість на кілька мільйонів доларів.

Можливо, одна з квартира стала подарунком від Шуфрича за сина – сам депутат уточнювати цього не став. Однак і дитина народилася 2014 року, і квартира була оформлена на Майкову саме в цей рік. Первісток Катерини став третім сином Нестора. Старші, 28-літній Олександр і 22-річний Нестор від двох попередніх шлюбів, давно живуть окремо. Три місяці тому в політика з'явилась і донька – теж від харків'янки. Із Майковою Шуфрич обвінчався, а тепер готується до весілля та мріє про нових дітей. «Домовились, якщо Бог дасть нам ще дітей, то будемо підбирати імена, враховуючи рідних Катерини», - розповів він.

Майкова виросла в заможній родині знаних інженерів у Харкові, закінчила автомобільний університет, пробувала себе в модельному бізнесі, але визнання здобула в бальних танцях – виграла бронзовий кубок світу і золото на двох чемпіонатах України. Відколи переїхала в столицю, Майкова кар’єру полишила.