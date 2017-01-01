Шуфрич, який кнопкодавив за Януковича, тепер вимагає кари для нових кнопкодавів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нестор Шуфрич

У Верховній Раді України склалася ганебна практика, коли деякі народні депутати на засіданнях голосують за інших депутатів, обурюється екс-регіонал

Народний депутат від Опозиційного блоку, екс-регіонал Нестор Шуфрич пропонує ввести кримінальну відповідальність за голосування за чужими картками. Відповідний законопроект №6260 («Про прийняття за основу проекту закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування») він зареєстрував сьогодні, інформує сайт Верховної Ради.

«У Верховній Раді України склалася ганебна практика, коли деякі народні депутати України на засіданнях голосують за інших депутатів, використовуючи чужі картки для голосування», – йдеться у пояснювальній записці.

Шуфрич також згадав, що згідно зі ст. 84 Конституції України, «голосування на засіданнях ВРУ здійснюється народним депутатом України особисто». Нардеп пропонує змінити статтю 351-3 Кримінального кодексу України у такій редакції: «Неособисте голосування народного депутата України на засіданнях Верховної Ради України карається штрафом в тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, караються арештом на строк до двох років або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».

Нагадаємо, у 2013 році під час голосування за звільнення Сергія Арбузова з посади глави Нацбанку – для призначення його віце-прем’єром – Шуфрич, не ховаючись, кнопкодавив за колег по фракції.

Прокоментував він тоді це так: «Практика голосування за сусіда, якого на момент волевиявлення немає у залі, є звичною, починаючи з першого скликання».