Шуфутинський потрапив до бази «Миротворця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Шуфутинський виступав в окупованому Криму

Російського музиканта внесли в базу даних «Миротворця», де здебільшого міститься інформація про російських військових, що воюють на сході України та їхніх спільниках.

Як стверджується в запису від 8 квітня в розділі «Чистилище», Михайло Шуфутинський відвідав Сімферополь і Севастополь.

«Пособник терористів. В’їжджав на окуповану територію АР Крим з порушенням українського законодавства (квітень 2017 р.)», – сказано в базі «Миротворця».

У досьє Шуфутинського на сайті вказані імена і роки народження членів сім’ї музиканта, а також ім’я та прізвище його «коханки».

«На двадцять вісім років молодша за Шуфутинського. Коханкою стала задовго до смерті дружини (Маргарити Шуфутинської)», – зазначено в досьє.

Також наводиться афіша виступів Шуфутинського в Криму.

«Ми давно помітили, що особи, які потрапили до нас на дослідження, дуже серйозно через певний час починають замислюватися про те, як би з Чистилища зникнути», – йдеться в повідомленні «Миротворця» у Facebook.