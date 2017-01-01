  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Шуфутинський потрапив до бази «Миротворця»

    • Сьогодні, 19:19
    • Розсилка
    Шуфутинський виступав в окупованому Криму
    Шуфутинський виступав в окупованому Криму

    Російського музиканта внесли в базу даних «Миротворця», де здебільшого міститься інформація про російських військових, що воюють на сході України та їхніх спільниках.

    Як стверджується в запису від 8 квітня в розділі «Чистилище», Михайло Шуфутинський відвідав Сімферополь і Севастополь.

    «Пособник терористів. В’їжджав на окуповану територію АР Крим з порушенням українського законодавства (квітень 2017 р.)», – сказано в базі «Миротворця».

    У досьє Шуфутинського на сайті вказані імена і роки народження членів сім’ї музиканта, а також ім’я та прізвище його «коханки».

    «На двадцять вісім років молодша за Шуфутинського. Коханкою стала задовго до смерті дружини (Маргарити Шуфутинської)», – зазначено в досьє.

    Також наводиться афіша виступів Шуфутинського в Криму.

    «Ми давно помітили, що особи, які потрапили до нас на дослідження, дуже серйозно через певний час починають замислюватися про те, як би з Чистилища зникнути», – йдеться в повідомленні «Миротворця» у Facebook.

    Крим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ