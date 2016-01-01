Шульц пообіцяв Порошенку завершити всі процедури із безвізу для українців

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Мартін Шульц

Мартін Шульц підтвердив готовність Європейського парламенту завершити усі відповідні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання ЄС із надання українським громадянам права на безвізові поїздки

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцом, під час якої подякував за чітку позицію з підтримки України під час засідання Європейської ради.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Глава Української держави подякував президенту Європарламенту за чітку позицію з підтримки України під час засідання Європейської ради, яке відбулося у Брюсселі 15 грудня. Це стосується, зокрема, розблокування процесу ратифікації Угоди про асоціацію, безвізового режиму для України та продовження санкційного режиму щодо Росії у відповідь на порушення територіальної цілісності та суверенітету України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Мартін Шульц підтвердив готовність Європейського парламенту завершити всі відповідні внутрішні процедури з тим, щоб виконати зобов'язання Євросоюзу із надання українським громадянам права на безвізові поїздки до ЄС.

Президент Європарламенту також наголосив на важливості якнайшвидшого завершення ратифікації Угоди про асоціацію та висловив готовність усіляко сприяти цьому процесу.

Як повідомлялося, Європарламент переніс прогнозну дату розгляду українського безвізу з 2 лютого на 3 квітня, але згодом з'ясувалося, що це помилкова дата, яку незабаром виправлять.

Перед цим Європарламент уже переносив прогнозну дату розгляду українського безвізу з 18 січня на 1 лютого. Тоді це пояснювали процедурними питаннями.