Шульц позмагається з Меркель за крісло канцлера Німеччини

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Мартін Шульц

Зіґмар Ґабріель відмовився від висунення в канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії і планує стати міністром закордонних справ Німеччини

Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Зіґмар Ґабріель відмовився від висунення в канцлери ФРН від своєї політичної партії на виборах до Бундестагу та запропонував кандидатуру колишнього президента Європарламенту Мартіна Шульца. Про це Ґабріель заявив у вівторок, 24 січня, на засіданні фракції СДПН в Бундестазі.

Шульц повинен також стати головою партії, повідомляє агентство dpa з посиланням на учасників зустрічі.

«Якщо я зараз висуватимуся, то програю, а зі мною - і СДПН», - зазначив Ґабріель в інтерв'ю виданню Stern.

Натомість Ґабріель планує стати міністром закордонних справ Німеччини - замість Франка-Вальтера Штайнмаєра, який у лютому має обійняти посаду президента країни.

Планується, що міністерство економіки замість Ґабріеля очолить Бріґітте Ципріс.

Списки провідних партій на парламентських виборах у Німеччині очолюють кандидати на посаду голови уряду. У листопаді минулого року про рішення очолити список Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та вчетверте претендувати на посаду канцлера заявила Анґела Меркель. Шанси соціал-демократів на перемогу при висуненні Зіґмара Ґабріеля в канцлери оцінювалися як вкрай низькі - політик не є популярним серед виборців. Натомість Мартін Шульц, який наприкінці минулого року повернувся з європейської в німецьку політику, за даними окремих опитувань, не поступається популярністю Анґелі Меркель. Соціал-демократи на даний момент є партнерами християнських демократів в широкій урядовій коаліції.

Раніше 24 січня президент Німеччини Йоахім Ґаук затвердив дату проведення виборів до Бундестагу цього року - 24 вересня.

Джерело: DW