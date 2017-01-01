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    Шварценеггер сподівається на реванш бою Кличко – Джошуа

    • Сьогодні, 08:35
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    Ентоні Джошуа та Володимир Кличко
    Фото: Getty Images
    Ентоні Джошуа та Володимир Кличко

    Голлівудський актор каже, що бій між українцем і британцем - один з найбільш захоплюючих боїв, які він коли-небудь бачив

    Голлівудський актор, володар титулу «Містер Олімпія» Арнольд Шварценеггер привітав британця Ентоні Джошуа з перемогою над українцем Володимиром Кличком.

    «Один з найбільш захоплюючих боїв, які я коли-небудь бачив. Вітаю Ентоні Джошуа з перемогою над Володимиром Кличком в дивовижною битві. Сподіваюся на реванш», - написав Шварценеггер у своєму акаунті в Twitter.

    Нагадаємо, український боксер Володимир Кличко у суботу, 29 квітня, на стадіоні «Вемблі» в Лондоні провів поєдинок проти чемпіона світу за версією Міжнародної боксерської федерації британця Ентоні Джошуа. Джошуа здобув перемогу нокаутом в 11 раунді над Володимиром Кличком.

    Кличко визнав свою поразку від Джошуа. Після виграного бою британський боксер з повагою поставився до Кличка.

    Кличко заявив, що розглядає можливість реваншу після бою.

    Джерело: Чемпіонат

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