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    Шведська розвідка заявила про серйозну загрозу безпеці країни

    • Сьогодні, 17:38
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    Швеція
    Швеція

    Загроза має підвищене військово-стратегічне значення

    У шведському внутрішньому розвідувальному агентстві повідомили про реальну і серйозну загрозу безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення. Про це повідомляє AP з посиланням на главу внутрішнього розвідувального агентства Швеції.

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    «Існує реальна і серйозна загроза безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення», - йдеться у повідомленні.

    Глава служби безпеки Швеції SAPO Андерс Торнберг зазначив, що в агентства «ніколи не було більшого і складнішого завдання», додавши, що співпраця всередині країни і за кордоном зараз має вирішальне значення.

    Торнберг не розкрив подробиць, але у вересні Швеція розмістила постійні війська на острові Готланд у Балтійському морі. Цей крок був певним сигналом після анексії Росією Криму 2014 року і «зростаючого тиску» у регіоні.

    Як повідомлялося, сьогодні уряд Франції запустив по країні сповіщення, що попереджають про терористичну загрозу.

    Джерело: Укрінформ

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