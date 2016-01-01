Шведський політик: між комунізмом і фашизмом дуже багато спільного

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Екс віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблад

Коли влада опиняється в руках однієї людини - це завжди погано, - Горан Ліндблад

Екс віце-президент ПАРЄ Горан Ліндблад просуває ідею створення трибуналу для засудження комуністичних злочинів

«Ми звикли вважати, що представники правої ідеології – це завжди погані, а представники лівої ідеології – завжди хороші. Проблема в тому, що коли ідеології перемагають, це не приводить до добра. Коли влада опиняється в руках однієї людини, котра чітко дотримується ідеології, це завжди погано», – зазначив політик.

За словами Горана Лібланда, у випадку із комунізмом, в Україні потрібно було радше засудити конкретних людей, аніж усю ідеологію.

«Ми маємо привести до відповідальності конкретних людей. У своєму звіті 2006 року я засуджував конкретну ідеологію. Дуже важливо, аби ми побачили конкретних виконавців злочинів», – зазначив Горан Лібланд. За його словами, зараз буде вкрай важко притягнути до відповідальності тих, хто коїв злочини про комунізмі.

«Проблема з трибуналом, який хочемо зорганізувати ми, якраз полягає в тому, що його потрібно було провести у 1989 році, на початку 90-х років. Зараз уже надто пізно», –відзначив політик.

Довідка:

Горан Ліндблад – шведський політик. У 1997–2010 роках був членом шведського парламенту, працював у Парламентській асамблеї Ради Європи (2004–2010 рр.), певний час обіймав посаду віце-президента ПАРЄ. Ініціатор резолюції ПАРЄ №1481 «Необхідність міжнародного засудження злочинів тоталітарних комуністичних режимів» (2006). З 2011 року є президентом неурядової організації «Європейська платформа пам’яті та сумління».