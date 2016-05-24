Швейцарці на референдумі погодились відмовитись від ядерної енергії

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Проголосована реформа передбачає відмову від будівництва нових АЕС та закриття п’ятьох існуючих

У Швейцарії на референдумі щодо енергетичної реформи перемогли прихильники відмови від атомних електростанцій (АЕС) на користь переходу на поновлювані джерела енергії. Про це з посиланням на результати онлайн-підрахунку голосів передає Швейцарське радіо і телебачення (RTS).

«Громадяни Швейцарії схвалили новий закон щодо енергетичної стратегії до 2050 року. За нього віддали 58,21% голосів, проти - 41,79%. Лише в чотирьох з 26 кантонів і напівкантонів громадяни сказали «ні» переходу на поновлювані джерела енергії», - повідомляє RTS. Зазначимо, розроблена в Швейцарії «Енергетична стратегія - 2050» стала реакцією на аварію на атомній станції «Фукусіма-1» в 2011 році в Японії.

Згідно стратегії, Швейцарія відмовляється від будівництва нових АЕС, а також закриє п'ять існуючих. Крім того, енергетична реформа передбачає перехід на поновлювані джерела енергії, включаючи гідроелектростанції, вітряки та сонячні установки.

Як повідомляв «Главком», раніше на референдумі швейцарці виступили проти податкової реформи та проведення зимової Олімпіади-2026.

Джерело: РБК-Україна